Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı

Kocaeli, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kademeli normalleşme kapsamında yeme içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Kocaeli, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kademeli normalleşme kapsamında yeme içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Karabük'te de esnaf erken saatlerde iş yerlerini açtı.

Özellikle kentin yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde bulunan yeme içme yerleri, kademeli normalleşme kapsamında hizmet vermeye başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesindeki, turizm hareketliliğinin olduğu tarihi konakları ile ön plana çıkan Safranbolu ilçesindeki esnaf da kademeli normalleşme kapsamında kapılarını açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler