Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 ilde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 ilde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Sakarya'da Tarihi Orhan Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, İsrail'in sistemli şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Siyonist İsrail'in, ilk mescitleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmadığına, ibadetlerini yerine getiren Filistinlilere haince saldırdığına dikkati çeken Çelik, "Siyonist İsrail, Filistin'de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgalin sonunu getirecektir." dedi.

Zonguldak

Acılık Hz. Ali Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Derneğin Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol, "Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu saldırılarda, kundaktaki bebeklerden sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da da Kadı Camisi önünde bir araya gelen Kudüs gönüllüleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) okuyan Filistinli öğrenciler ile kentte yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Filistinliler için dua eden BAİBÜ öğrencisi Abdullah Bakır, "Bugün Filistin'deki kardeşlerimizi desteklemek için toplandık. İsrail, geçmişten şu ana kadar topraklarımız üzerinde şiddet ve baskı yapıyor. Arap olmadan önce Müslümanız. Dünya ve bütün batılı toplumlar acılarımızı göz ardı ediyor." dedi.

Filistin'in sonsuza kadar var olacağına işaret eden Bakır, Kudüs'ün bir gün Filistin'in ebedi başkenti olacağını kaydetti.

BAİBÜ'lü öğrenciler Muhammed Ali Wahaşi ve Raneem Riyad da duygularını Arapça olarak dile getirdi.

Karabük

Karabük'te ise 100. Yıl Merkez Camisi önünde toplanan sivil toplum örgütlerinin üyelerinden oluşan grup, Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şehit olan Filistinliler için dua eden grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi Başkanı Aziz Gündoğdu, İsrail'in zulmüne asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Bütün dünyanın Filistin halkına yapılan zulmü izlediğini vurgulayan Gündoğdu, Mescid-i Aksa'nın işgaline müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz