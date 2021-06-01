Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, ilkokul ve okul bünyesindeki anaokullarında kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim başladı.