Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, ilkokul ve okul bünyesindeki anaokullarında kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim başladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, ilkokul ve okul bünyesindeki anaokullarında kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim başladı.

Düzce'de sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrencilere, girişte maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınıflara alınan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Karabük

Karabük'te ilkokul ve anaokulu öğrencileri ders başı yaptı.

Aileleriyle Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'na gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Sınıflarına geçen öğrenciler, arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Bolu

Bolu'da genelge kapsamındaki öğrenciler ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde velileriyle okullarına gelen 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencileri, bahçede İstiklal Marşı okudu.

Öğrenciler, yetkililer tarafından Kovid-19 kullarına uymaları konusunda uyarıldı.

Arkadaşları ve öğretmenleriyle bol hasret gideren öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Bartın

Bartın'da İstiklal İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından sınıflara alındı.

Okul girişinde ateşi ölçülen öğrencilere, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda bilgi verildi.

Heyecanlı olduğu görülen öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.

Kocaeli

Kocaeli'de sabah saatlerinde Başiskele Kartonsan İlkokulu'na gelen öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı'nı okul içinde okudu.

Daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınıflara giriş yapan öğrenciler, sıralarda sosyal mesafe kuralına göre maske takarak oturdu.

Arkadaşları ve öğretmenleriyle sohbet ederek hasret gideren öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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