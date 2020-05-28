Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kocaeli ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
28.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:28

Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kocaeli ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yaya yoğunluğu görülürken, uzun süredir kepenk açmayan esnafın da büyük çoğunluğu tedbirlere uyarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kentin bazı noktalarında zaman zaman araç yoğunluğu olduğu da gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'nin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Kent Meydanı ile Sabri Yalım ve Cumhuriyet parklarının yanı sıra kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parklarında ise sakinlik hakim.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken, polis ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce

Düzce'de bariyerlerle kapatılan kentin normal zamanda en işlek noktası İstanbul Caddesi ve çevresinde alınan önlemler nedeniyle yaşanan sakinlik devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları kent merkezinde kısıtlama getirilen alanlara belirlenen noktalardan ateş ölçümü yaparak alıyor.

Yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda, ekipler tarafından ring halinde denetimler sürdürülüyor.

Polisler, banka, PTT ve kargo firmalarının önünde sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmayı tercih ettiği, dışarıya çıkanların ise maske taktıkları gözlendi.

Karabük

Karabük'te normal zamanlarda kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokaklarında sakinlik hakim.

Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Görevli ekipler maske takmayanları uyarıyor, kent merkezlerinde otomobillerin park edilmesine izin vermiyor.

Bartın

Bartın'da, başta Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere normal zamanlarda işlek olan yerlerde sessizlik hakim.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri ise kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Pazar yerinde de belediye zabıta ekiplerince tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek adreslerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde bariyerlerin kaldırılmasının ardından yaya ve araç trafiğinde kısmi yoğunluk oluştu. Cadde üzerinde bulunan banka ve PTT önlerinde bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor. Ayrıca, banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında sakinlik hakim.

Kentte görev yapan polis ve bekçiler, sokağa çıkan vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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