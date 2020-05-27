Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

27.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:07

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

Yağışlı havaya rağmen Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yaya yoğunluğu görülürken, uzun süredir kepenk açmayan esnafın büyük çoğunluğu, işletmelerinde tedbirlere uyarak hizmet vermeye başladı.

Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları mevkilerinde de araç yoğunluğu gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'nin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik hakim. Sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı gözleniyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken polis ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Karabük

Karabük'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından il merkezi ve ilçelerde hareketlilik yaşanıyor.

Maske takma zorunluğu bulunan kentte vatandaşlar, özellikle banka, PTT ve market önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Park yasağı bulunan kent merkezinde de araç yoğunluğu gözlendi.

Ayrıca, bugün özel izin verilen 14 yaş ve altındaki çocukların da aileleriyle park ve alışveriş merkezlerine gittikleri görüldü.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Ayrıca, banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise sınırlı zaman içinde sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklar ile ailelerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bir haftanın ardından yeniden sokağa çıkan çocuklar, aileleriyle gittikleri parklarda doyasıya eğlendi.

Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.

Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de sürüyor. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kullanımı hakkında da vatandaşları uyarıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.

Banka ve PTT önlerinde bekleyen vatandaşları, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Pazar yerinde de belediye zabıta ekiplerince tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Şenol Güneş Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Michael Jordan
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Survivor
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:08:12. #1.14#
title