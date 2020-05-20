Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
20.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle işleri dolayısıyla evlerinden ayrılan vatandaşlar nedeniyle, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi araç ile yaya yoğunluğu oluştu.

Kentte sokağa maskesiz çıkılmaması için ekiplerin denetimi sürüyor.

Öte yandan, bugün 14 yaş ve altındakilerin 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesiyle, kentin bazı cadde ve sokakları ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında da kısmi yoğunluk meydana geldi.

Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşlar, maske kullanımına dikkat etti.

Ayrıca istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra tekrar dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle sokaklarda dolaştı. Çocuklardan bazıları bisiklete bindi, bazıları da parklarda eğlendi.

Bu nedenle Yürüyüş Yolu, bazı caddeler, yeşil alanlar ve çocuk parklarında zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşların çoğunluğu ise meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını da dikkate alarak, "Evde kal." çağrılarına uyuyor.

Kentte, sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini de ölçüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi'nde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.

Özellikle banka ve PTT önleri ile marketlerde hareketlilik oluşturan vatandaşlar, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Çocuklar ise evlerinin önlerindeki parklarda oynadı, bisiklete bindi.

Bartın

Bartın'da vatandaşların genelde evlerinde kaldığı, dışardakilerin de kentte uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Öte yandan, cami hoparlörleri ile zabıta ve polis araçlarından "Evde kal." anonsları yapılıyor.

Karabük

Maske takma zorunluluğu bulunan Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümesine, banka önlerinde kuyruk oluşturmasına ve marketler hariç iş yerleri önünde araç park etmesine izin vermiyor.

Öte yandan, istisna kapsamında dışarı çıkan çocuklar nedeniyle kentin bazı cadde ve sokakları ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında kısmi yoğunluk oluştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, özellikle bayram öncesinde rezervasyonların yüzde 100'lere ulaştığı tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.

İstisna kapsamında dışarı çıkan çocuklar da Karaçayır ve Atatürk Orman parkları, bazı cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve çocuk parklarında kısmi yoğunluğa neden oldu.

Çocuklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki dondurmacılar ve mağazaların önlerinde, sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruk oluşturdu.

Bölgedeki polis ve bekçiler ise vatandaşları zaman zaman maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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