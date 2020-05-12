Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
12.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun arttığı gözlenirken, salgın sürecinde büyük oranda kepenkleri kapalı tutan esnaf, yaya hareketliliğine bağlı olarak Uzun Çarşı, Katlı Pazar, Çark Caddesi ve Dar Sokak'taki işletmelerini açmaya başladı.

Öte yandan dün itibarıyla hizmet vermeye başlayan berberler, sosyal mesafe ve tedbirlere uygun randevulu sistemle çalışmayı sürdürdü.

Merkezi ses sistemi üzerinden vatandaşlardan hava sıcaklıklarının güzel seyretmesine kapılmayıp evde kalmaları istenirken, tedbirler kapsamında şeritler çekilen dinlenme alanlarındaki bankların kullanıldığı da görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.

Normal zamanda kentin en işlek noktası olan Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesi'nde kısmen hareketlilik yaşanırken, banka şubelerinin önünde de hareketlilik gözlendi.

Kent Meydanı, Halkevi bölgesi, sahiller ve büyük parklar ise boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşların büyük oranda maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruyarak yürümeye dikkat ettiği görüldü.

Düzce

Düzce'de yaya trafiğinin en çok yaşandığı, bankalar, belediye ve Valiliğin bulunduğu Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kentte sakinlik yaşanıyor.

Dün berber ve alışveriş merkezlerinin açılmasının ardından bir hareketlenme görülen kentte, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önlerinde hareketlilik gözlendi.

Polis ekipleri söz konusu caddeler ve bu caddelere bağlanan ara sokaklar üzerinde tedbirlerini alarak buradan giriş yapan vatandaşların ateşini ölçüyor. Belirli noktalarda konuşlanan Türk Kızılay ekipleri ise maskesi bulunmayan vatandaşlara maske veriyor.

Kalabalığın olduğu noktalarda gözlem yapan polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bolu

Bolu genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan ve bankaların da yer aldığı İzzet Baysal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta cadde girişinde bulunan bariyerlerin kaldırılmasının ardından hareketlilik arttı. Bankaların önünde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske taktığı görüldü.

Şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinin yanı sıra sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu. Polis ve zabıta ekipleri, özellikle banka ve PTT önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Karabük

Karabük'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Kentte dünden bu yana "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezinde hareketlilik görüldü.

Özellikle Kemal Güneş Caddesi'nde yaya yoğunluğu oluşurken vatandaşlar, maske takarak alışveriş yapıyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların havanın da güzel olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan, bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri de gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Cami ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Öte yandan, sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinlere belediye görevlilerince yem verildi ve hortumla su sıkılarak su ihtiyaçları da karşılandı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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