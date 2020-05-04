Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
04.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:21

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken, araç trafiğinde ise kısmen yoğunluk yaşandı.

Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı görüldü.

Kocaeli

Yeni haftaya sağanak ve fırtınalı bir havayla başlayan Kocaeli'nde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Normal zamanda kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde sessizlik hakim. Kentin simgelerinden tarihi Fevziye, Cumhuriyet ile Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda da sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske takmaya özen gösteriyor.

Düzce

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılması ile meydan ve caddeler boş kaldı.

Vatandaşlar genellikle evde vakit geçirirken zorunlu olarak dışarıya çıkanların ise maske taktığı görüldü.

Kentte şehir içi ve şehirler arası ulaşımın ana arterleri olan güzargahlarda araç yoğunluğu ciddi oranda azaldı.

Ekipler, anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

İzzet Baysal Caddesinde bulunanların maske taktığı görülürken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri mahalle ve sokaklarda vatandaşları evde kalmaları için uyardı.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunda da araç trafiğinin az olması dikkati çekiyor.

Karabük

Karabük'ün işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.

Ayrıca polis ekiplerince, vatandaşların "sosyal mesafe"yi gözetmeden toplu yürümelerine veya bir arada bulunmalarına izin verilmedi.

Öte yandan, Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrıları yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, sokaktakilerin büyük kısmının da maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.

Özellikle banka önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, insanları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Bartın

Bartın'da vatandaşların sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmedi.

Cami ve belediye hoparlöründen vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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