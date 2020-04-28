Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya kent merkezinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün oluşan yaya ve araç yoğunluğu azaldı.

Karaağaç ve Atatürk bulvarları ile Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi yoğunluk görülürken, esnafın bulunduğu trafiğe kapalı Uzun Çarşı, Dar Sokak ve Çark Caddesi'nde çoğu dükkan sahibi kepenk açmadı.

Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında da sakinlik hakimdi.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oran da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske takmaya özen gösteriyor.

Düzce

Düzce'de vatandaşlar çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.

İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sakinlik sürerken ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların olabildiğince evde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarına yönelik uygulamalarını titizlikle sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranla uyuyor.

Kentin en işlek yerlerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde dışarıya çıkmak zorunda olanların haricinde vatandaşlar evde kal çağrısına uyarken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.

Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı ise sessiz günlerini yaşıyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, dışarıdakiler de genellikle maske takıyor.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor, çıkanlar ise maske kullanıyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Sokağa çıkanların büyük kısmı maske takarken, kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA