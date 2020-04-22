Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankadaki işlemleri ve ramazan dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta kısmen yoğunluk oluşturdu.

Kentte dinlenme alanları, şerit çekilen oturma yerleri ve parklar boş kalmaya devam ederken, temel ihtiyaç malzemesi satılan iş yerleri dışında çoğu esnaf kepenk açmadı.

Kocaeli

Kocaeli'de de banka işlemleri ve yaklaşan ramazan dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda kısmen yoğunluk oluşturdu.

Kent meydanı ve parklarda ise sessizlik hakim.

D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşanırken, araç çoğunluğunu tır ve kamyonlar oluşturuyor.

Düzce

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Ramazanın yaklaşması dolayısıyla caddelerde bulunan banka ve marketlerde işleri olan vatandaşlar kısmen hareketliliğe neden olurken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyük bölümü maske taktığı gözlenen vatandaşlar, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı, sokaktakilerin büyük kısmının da maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.

Kentteki denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları ve banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Kaynak: AA

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