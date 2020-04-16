Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken, araç trafiği ise kısmen yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezindeki oturma alanlarının ise emniyet şeridiyle çevrildiği görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi azalma yaşandı. Buradaki araçların çoğunu ise tır ve kamyonlar oluşturuyor.

Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim oluyor.

Öte yandan, İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sakinlik gözleniyor.

Düzce

Düzce'de işlek caddeler ve meydanlar boş kaldı.

İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

İşi olan vatandaşlar, polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kentin diğer işlek cadde ve parklarında da büyük oranda sessizlik hakim. D-100 kara yolunda da araç trafiğinin az olduğu görüldü.

Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Sahil ve parklarda da sessizliğin hakim olduğu kentte, sokağa çıkmak durumunda bulunanların büyük kısmı maske takıyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi yoğunluğu önlemek için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Bariyerlerle kapatılan ve zaman zaman yaya yoğunluğunun yaşandığı Kemal Güneş Caddesi'ne girmek isteyenleri acil işleri olmadığı sürece gelmemeleri için uyaran polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske ve eldiven takmaları tavsiyesinde de bulunuyor.

Kaynak: AA