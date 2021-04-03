KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Büyük Şehir Parkı'nda hakim olan sakinlik Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik İl Salgın Denetim Merkezi aracının uyarıda bulunması KIRIKKALE - Kırıkkale, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.
Büyük Şehir Parkı'nda hakim olan sakinlik
Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik
İl Salgın Denetim Merkezi aracının uyarıda bulunması KIRIKKALE - Kırıkkale, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen