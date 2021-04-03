KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Büyük Şehir Parkı'nda hakim olan sakinlik Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik İl Salgın Denetim Merkezi aracının uyarıda bulunması KIRIKKALE - Kırıkkale, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.