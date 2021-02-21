Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
21.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:34
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız