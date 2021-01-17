Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

17.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:14

Düzce'de vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük oranda riayet etmesiyle birlikte kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.

Düzce'de vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük oranda riayet etmesiyle birlikte kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.

İstanbul ve Gaziantep Caddeleri ile Spor Sokak, Anıtpark ve Belediye meydanları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelindeki kontrol noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri denetlendi.

Kısıtlamadan muaf olan ve alışveriş yapmak için dışarı çıkan az sayıdaki vatandaşların dışında dışarıda kimsenin bulunmadığı görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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