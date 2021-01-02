Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

02.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:45

Sokaklardan görüntüler Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Sokaklardan görüntüler Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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