Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Sokaklardan görüntüler Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Sokaklardan görüntüler Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz