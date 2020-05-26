Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın son gününde sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın son gününde sessizlik hakim

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

26.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:30

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Sakarya'da Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve bulvarlara sessizlik hakim oldu.

Fırınların dışında açık iş yeri olmaması nedeniyle neredeyse hareketliliğin gözlenmediği şehirde, polis ekipleri ve bekçiler ile temizlik işçileri çalışmalarını sürdürdü.

Boş kalan Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarının sakinleri sokak hayvanları oldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın son gününde de kentin normal zamanlarda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Denetimlerini sürdüren ekipler, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Karabük

Karabük'ün işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü.

Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Görevli ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor, istisna kapsamındakilerin ise seyahat belgelerini kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda işlek olan yerlerde sessizlik hakim.

Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Yağışın etkili olduğu Düzce'de bayramın son gününde sessiz bir gün yaşanıyor. Kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Dışarıda olanların kimlik ve görev belgeleri kontrol ediliyor. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.

Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Bolu

Bolu'da, Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Ayrıca, vatandaşların sıklıkla gittiği yeşil alanların başında gelen Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı'nda da sessizlik yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri araçları durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa izinsiz çıktığı belirlenen vatandaşlara ceza uygulandı.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Tarihi Osmanlı kasabalarında sokaklar boş kaldı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın son gününde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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