Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti Şehitlik ve şehit aileleri Kur'an-ı Kerim okunması - ZonguldakZonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Şehitlik ve şehit aileleri
Kur'an-ı Kerim okunması - Zonguldak
Zonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.
Ardından mezarların başına oturan şehit yakınları, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Bayram öncesi şehitlerin mezarlarında temizlik yaptıklarını belirten şehit yakınları, fırsat buldukça şehitleri ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder