Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti Şehitlik ve şehit aileleri Kur'an-ı Kerim okunması - ZonguldakZonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Şehitlik ve şehit aileleri

Kur'an-ı Kerim okunması - Zonguldak

Zonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.

Ardından mezarların başına oturan şehit yakınları, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Bayram öncesi şehitlerin mezarlarında temizlik yaptıklarını belirten şehit yakınları, fırsat buldukça şehitleri ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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