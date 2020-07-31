Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da toplam 537 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
31.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:14

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da toplam 537 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Sakarya'da da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ile Toyotasa İlkyardım Hastanesi ile kentteki hastanelere başvurdu.

Gün içinde kurbanlıkların kesim işlemleri sırasında yaralanan 59 kişi, kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli

Kocaeli'de kurban kesmeye çalışırken 236 kişi yaralandı.

Kentte kurbanlık kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralanan 236 kişi, tedavilerinin ardından hastanelerden ayrıldı.

Hastanelere giden yaralıların çoğu, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkeziyle Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde kurban kesimi sırasında yaralanan 33 kişi hastanelere başvurdu. Bazı kişiler de hayvan tepmesi sonucu yaralandı.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu

Bolu'da bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 19 kişi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 31 kişi de İzzet Baysal Devlet Hastanesine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini bezlerle sarması dikkati çekti.

Kurban kesimi esnasında yaralanan bazı kişiler hastanelere kendi imkanlarıyla gelirken bazıları da ambulansla getirildi.

Yaralananların çoğu ayakta tedavi edildi, vücutlarında kırık veya kesik olanlar hastanelere yatırıldı.

Karabük

Karabük'te kurban kesmeye çalışan 25 kişi yaralandı.

İl merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince acil servislere getirildi.

Bazı yaralılarda sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bartın

Bartın'da kurban kesmeye çalışırken 24 kişi yaralandı.

Kentte kurbanlık kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralanan 24 kişi, tedavilerinin ardından hastanelerden ayrıldı.

Düzce

Düzce'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 110 kişi, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini çeşitli bezlerle sardığı görüldü.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA

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