Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 yaş ve altı çocukların dışarıya çıkmasıyla sahil, park ve oyun alanlarında hareketlilik oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 yaş ve altı çocukların dışarıya çıkmasıyla sahil, park ve oyun alanlarında hareketlilik oluştu. Çocuklar, aileleriyle temiz havanın tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Ailelerin ve çocukların maske kullanmaya özen gösterdiği görüldü. Kaynak: AA