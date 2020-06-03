Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 yaş ve altı çocukların dışarıya çıkmasıyla sahil, park ve oyun alanlarında hareketlilik oluştu.

03.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:11

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 yaş ve altı çocukların dışarıya çıkmasıyla sahil, park ve oyun alanlarında hareketlilik oluştu.

Çocuklar, aileleriyle temiz havanın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Ailelerin ve çocukların maske kullanmaya özen gösterdiği görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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