Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'tan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti
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Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'tan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'tan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, nezaket ziyareti kapsamında Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı ve Karabük Gümrük Müdür V. Mustafa Yüzkat'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Vali Fuat Gürel, nezaket ziyareti kapsamında Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı ve Karabük Gümrük Müdür V. Mustafa Yüzkat'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fuat Gürel, nazik ziyareti için Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'tan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti - Haberler
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