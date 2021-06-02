Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'tan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti

Vali Fuat Gürel, nezaket ziyareti kapsamında Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı ve Karabük Gümrük Müdür V. Mustafa Yüzkat'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.