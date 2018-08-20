Doğu Marmara'da Temmuz Ayında 7 Bin 972 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılı Temmuz ayında 7 bin 972 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde Temmuz ayında satışı gerçekleşen konut miktarlarını açıkladı. Buna göre Kocaeli de 3 bin 149 konut, Sakarya'da 2 bin 400 konut, Düzce'de 726 konut, Bolu'da 575 konut ve Yalova'da bin 122 konut satıldığı bildirildi. - DÜZCE