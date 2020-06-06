Doğu Marmara'da emlak piyasası faiz oranlarının düşmesiyle hareketlendi
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Doğu Marmara'da emlak piyasası faiz oranlarının düşmesiyle hareketlendi

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesi, Kocaeli ve Sakarya'da emlak piyasasını hareketlendirdi.

Doğu Marmara'da emlak piyasası faiz oranlarının düşmesiyle hareketlendi
06.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:10

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesi, Kocaeli ve Sakarya'da emlak piyasasını hareketlendirdi.

Vatandaşlar uygun faizli kredilerden faydalanabilmek için ev arayışına başladı. Bu anlamda emlakçıların telefonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden sonra yoğun şekilde çalıyor.

Doğu Marmara'daki bu iki kentin, İstanbul'un yanı başında, Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu gibi ülkenin önemli güzergahları üzerinde olması da yatırımcıları çekiyor.

"Özellikle müstakil konutlar çok tercih ediliyor"

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, AA muhabirine, koronavirüs süreciyle insanların alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, "Özellikle müstakil konutlar çok tercih ediliyor ve edilmeye devam edecek. Köylerdeki arsa ve arazilerle ilgili yoğun talep var. Alışveriş merkezlerine insanlar girmek istemiyor şimdilerde caddelerdeki dükkanların kıymetleri arttı. Bu süreç biraz böyle gider." diye konuştu.

"Telefonlar inanılmaz şekilde çalmaya başladı"

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu faiz oranlarını 15 yıl önce görmüştük. 15 yıl sonra tekrar bu fiyatları görmemiz bizleri mutlu etti. Özellikle hükümet bu konuda karar aldı. Bu, inşaat ve emlak sektörüne ciddi bir can suyu olacak. Geçen hafta İç Ticaret Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. Şu anda fiyat yükselişleri var. Faiz oranları düşünce 375 bin lira olan konutu 450 bine pazarlamak isteyenler oldu. Bunları tespit ettik. Bunları tespit edenler bize bildirsinler, biz de Bakanlığa ve İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirelim. Cezai işlem ve ciddi yaptırımlar bu konuda olacak."

Hacıoğlu, yüksek fiyat artışlarının konut kredi faiz avantajını dezavantaja çevirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konut kredi faizlerinin iyileştirilmesinden sonra telefonlar inanılmaz şekilde çalmaya başladı. Fiyatları satıcılar değiştirmezlerse, fiyat artışı yapmazlarsa piyasada hareket olacak. Özellikle sıfır konutlara talep var. İkinci elde de cazip fiyatlar var. Özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan konutlar tercih ediliyor. Kocaeli'deki bu talepler devam eder. Kocaeli, Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu dolayısıyla İstanbul'un tercih noktası oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 89 kilometresi Kocaeli'den geçiyor ve 9 çıkış verileceğini biliyoruz. Arsa, tarla ve konut vasıflı arazilerle ilgili talepler var. 2020 yılı böyle başladı, belki birkaç ay daha böyle gider ama sektörümüzün ve ülkemizin önünün açık olduğunu düşünüyorum."

"Yetki belgesi olmayan emlakçı arkadaşlarla çalışmasınlar"

Sakarya'da gayrimenkul danışmanlığı firması sahibi Serkan Ertaş da salgın öncesinde emlak piyasasında hareketlenme olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle hareketlenmenin azaldığını söyledi.

Ertaş, faiz oranlarının düşmesiyle taleplerin arttığını kaydetti.

Müşteriler için seçtikleri evlerin 0,64 faiz oranlarına uygun olduğunu dile getiren Ertaş, kentte yapı stokunun bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Kamu bankalarının yaptığı hamlenin sektöre ve inşaat yapımına hareket getirdiğine işaret eden Ertaş, "1 Haziran'dan itibaren buradaki çalışma arkadaşlarımızın telefon görüşmelerinde inanılmaz bir artış var." dedi.

Vatandaşlara bazı uyarılarda bulunan Ertaş, "Herhangi bir emlak ofisi ve yetki belgesi olmayan emlakçı arkadaşlarla çalışmasınlar. Sözleşme burada çok önemli. Sözleşmeyle çalışsınlar." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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