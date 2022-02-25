Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "işgal ve tehcir karşıtı" gösteri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişi " İsrail'in işgali, yasa dışı yerleşim politikaları ve Filistinlilerin tehcirine" karşı protesto düzenledi.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim ailesinin evinin yakınlarında bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve İsrail'in işgal ve yasa dışı yerleşim politikalarına karşı mesajlar yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İngilizce, Arapça, İbranice sloganlar attı.

İsrail polisi, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Yaklaşık 10 kişilik Yahudi yerleşimci bir grup da İsrail bayraklarıyla aynı alanda gösteri yaptı.

Taraflar arasında zaman zaman sözlü sataşma yaşandı. İsrail polisi, iki tarafın temas etmemesi için aralarında güvenlik kordonu oluşturdu.

Grup, hava muhalefetinin de etkisiyle akşam saatlerinde dağıldı.