Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı (1)

Kudüs'ün El-İsaviyye Beldesinde İsrail polisleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanması Filistinli gençlerin İsrail polislerine havai fişekler atması Çatışmadan detaylar Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı İsrail polisi Et-Tur bölgesinde...

Kudüs'ün El-İsaviyye Beldesinde İsrail polisleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanması

Filistinli gençlerin İsrail polislerine havai fişekler atması

Çatışmadan detaylar Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı

İsrail polisi Et-Tur bölgesinde bir hastaneye baskın düzenleyerek içeriye ses bombası attı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde İsrail polisleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere, Beyt Safafa, Beyt Hanina, Et-Tur, Silvan, Ras El-Amud ve Şuafat mahallelerinde İsrail polisi, Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün tamamında yaşanan bu olaylarda, ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinli gençler ise İsrail polisine taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün çevre mahallelerinde meydana gelen olaylarda 6'sı plastik mermi ve ses bombasıyla olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail polisi hastaneye baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Et-Tur Mahallesi'nde Filistinli gençlere saldırdığı aktarıldı.

Haberde, İsrail polisinin bu sırada Et-Tur bölgesinde bulunan El-Makasid Hastanesi'ne de baskın düzenlediği ve içeriye ses bombası attığı belirtildi.

Öte yandan haberde, İsrail polisine ait bir aracın da Et-Tur bölgesinde ateşe verildiği kaydedildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh