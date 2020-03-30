Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi dezenfekte edildi
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
30.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:08
Dezenfekte çalışması detayları Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) dezenfekte çalışması yaptı.
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Kaynak: AA