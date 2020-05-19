Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin Filistinlinin yaşadığı açıklandı İsrailli bir araştırma enstitüsü, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 349 bin 600 Filistinlinin yaşadığını açıkladı.

İsrailli bir araştırma enstitüsü, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 349 bin 600 Filistinlinin yaşadığını açıkladı.

İsrail'de bulunan Kudüs Politika Araştırmaları Enstitüsü, her yıl Küdus'e ilişkin yayınladığı araştırma kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunun 349 bin 600 olduğunu ortaya koydu.

Kudüs'ün hem doğusu hem de batısındaki toplam nüfusun 919 bin olduğu belirtilen araştırmada, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, Kudüs'teki toplam nüfusun yüzde 38'ini oluşturduğu kaydedildi.

Kudüs'e 2019 yılı içerisinde 12 bin 800 İsraillinin göç ettiği bilgisi paylaşılan araştırmada, ayrıca yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) önce şehrin Filistinli nüfusu içindeki işsizlik oranının yüzde 3 olduğu aktarıldı.

Kudüs Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün Kudüs hakkında her yıl yayınladığı kitapçıktaki bilgiler, İsrail'deki karar alma mekanizmaları tarafından kaynak olarak kullanıyor.

İsrail'in Doğu ve Batı Kudüs'ü işgali

İsrail, 1948'deki savaşta Batı Kudüs'ü, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etmişti.

Önce Batı Kudüs'ü daha sonra da Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, 30 Temmuz 1980'de Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti.

Buna karşılık Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek "başkent" ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etmişti.

Başta BM olmak üzere uluslararası camianın Doğu Kudüs'ü işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul etmesine rağmen İsrail, yıllar içinde Kudüs'e yönelik emellerini gerçekleştirmeye yönelik politikalarına devam ediyor. İsrail, kendi hesaplarına göre gelecek perşembe gününe denk gelen bu yıldönümünü kutlayacak.

Kaynak: AA