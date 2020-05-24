Doğu Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi
Mahkeme önünden genel görüntüler Netanyahu destekçilerinden detaylar Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde...
24.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:27
Mahkeme önünden genel görüntüler
Netanyahu destekçilerinden detaylar
Pankart detayları
Güvenlik önlemi detayları İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlandı. Mahkeme yakınında toplanan bir grup İsrailli, duruşma sırasında Netanyahu'ya destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA