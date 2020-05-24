Doğu Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi Mahkeme önünden genel görüntüler Netanyahu destekçilerinden detaylar Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde...

Mahkeme önünden genel görüntüler

Netanyahu destekçilerinden detaylar

Pankart detayları

Güvenlik önlemi detayları İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlandı. Mahkeme yakınında toplanan bir grup İsrailli, duruşma sırasında Netanyahu'ya destek gösterisi düzenledi.

Kaynak: AA