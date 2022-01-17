Doğu Kudüs'te evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinli ve İsrail polisinin bekleyişi sürüyor

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarılmak istenen, bunun üzerine tüp gazlarla evin çatısına çıkan Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarılmak istenen, bunun üzerine tüp gazlarla evin çatısına çıkan Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesine ait iş makineleri, Salihiye ailesinin evinin çevresindeki yapıları yıktıktan sonra alandan ayrıldı.

Filistinli Salihiye ailesinin bazı üyelerinin, yıkım halinde patlatmakla tehdit ettikleri tüp gazlarla evlerinin çatısında bekleyişi ise devam ediyor.

İsrail polisi ve özel kuvvetler, çevrede güvenlik kordonu oluştururken, bölgeye gelen Filistinliler ile polis arasında zaman zaman arbede çıktı.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, sosyal medya paylaşımında, Şeyh Cerrah'taki durumu izlediğini, İsrail'in araziyi istimlak etmesini onaylayan mahkeme kararının ardından evin yıkılacağını duyurdu.

Bar-Lev, bölgeye "Arap nüfusun da yararlanacağı" eğitim kurumlarının inşa edileceğini savundu.

Filistinli baba, tüplerle evin çatısına çıktı

İsrail polisi, Kudüs Belediyesi'nin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere sabah saatlerinde gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye ailenin diğer üyeleri ve birkaç tüp gaz alarak çatıya çıkmıştı.

Mahalle sakinleri Salihiye ailesinin evinde, çocuk, yetişkin ve yaşlı yaklaşık 17 kişinin yaşadığını ifade etmişti.

Evde yaşayan aile mülkün, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den önce kendilerine ait olduğunu belirtirken, Kudüs Belediyesi, Ürdün yönetimi döneminde bu arazinin bir vakfa ait olduğunu bu nedenle "Gaiplik Yasası" doğrultusunda 5 yıl önce araziyi istimlak ettiğini duyurmuştu.

Aile, bu kararın ardından 5 yıl boyunca tahliyenin önlenmesi için yargı mücadelesi vermiş ancak geçen yıl mahkeme tahliye kararını onaylamıştı.