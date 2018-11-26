Doğu Karadeniz ve Güneydoğulu Kadınlar Pazarda Buluştu

İçişleri Bakanlığının "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinden gelen kadınlar, Trabzon'da pazar açtı.

Proje kapsamında "Doğu Karadeniz ile Güneydoğu'daki Kadınlar Pazarda Buluşuyor" etkinliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yaşam Kadın Derneği ve Türk Anneler Derneği Trabzon şubesinin destekleriyle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Güneydoğulu kadınlar Trabzon halkı ile buluştu.

Üç farklı ilden Trabzon'a gelen 11 kadın, hem memleketlerini tanıttı hem de yöresel ürünlerin satışını yaptı. Özellikle Gaziantep'in mumbar dolması, Şanlıurfa'nın isotu, Mardin'in de el işlemeleri Trabzonluların ilgisini çekti. Açılan stantta satış yapan kadınlar, bir yandan yemekleri pişirdi bir yandan tanıtım yaptı.

Yaşam Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavidan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e giderek Trabzon'daki pazar kültürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, 3 ilden gelen kadınların kendi yaptıkları ürünleri Trabzon halkına tanıttıklarını belirterek "Hem illerinin tanıtımını yaptılar hem de girişimci kadınları desteklemek amacıyla da satışlar yaptılar. Böylelikle kadınlar kaynaşarak, birbirimizin kültürünü tanıma fırsatı bulduk. Çok mutlu olduk." dedi.

Kadınların 3 gün boyunca Trabzon'da çeşitli etkinliklere katılacaklarını ifade eden Yılmaz, Trabzon'un tarihi ve turistlik mekanlarını gezmenin yanı sıra misafirleri denizle de buluşturacaklarını belirtti.