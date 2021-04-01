Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.???????

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgelerdeki yüksek, dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla birlikte kar erimesi çığ riski oluşturdu.

Ulaşımda muhtemel aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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