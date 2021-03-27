Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın için çığ riski bulunuyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın için çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın çığ oluşma riski bulunuyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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