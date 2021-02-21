Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

21.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:51
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu 8

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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