Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'nda ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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