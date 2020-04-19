Doğu Karadeniz Valileri'nin Rize'de Korona virüs zirvesi
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Doğu Karadeniz Valileri'nin Rize'de Korona virüs zirvesi

Doğu Karadeniz Valileri, Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi ile mücadele sürecinde bölgesel konuları görüşmek üzere Rize'de bir araya geldi.

19.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:10
Doğu Karadeniz Valileri'nin Rize'de Korona virüs zirvesi

Doğu Karadeniz Valileri, Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi ile mücadele sürecinde bölgesel konuları görüşmek üzere Rize'de bir araya geldi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Covid-19 pandemisine karşı yürütülen mücadeleyi ve bölgesel konuları görüşmek üzere Rize Valiliğinde bir araya geldi.

Pandemi süreci ile mücadelede illerdeki sorumlu vali yardımcılarının da hazır bulunduğu görüşmede, iller arasındaki eşgüdüm, koordinasyon ve ortak mücadeleye ilişkin çalışmalar ile yol uygulamaları başta olmak üzere pek çok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

'Birlikte Başaracağız' vurgusunun ön plana çıktığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Vali Çeber, "Gerçekleştirilen görüşme bölgemiz adına çok büyük bir öneme sahip. Ülke olarak COVID-19 pandemisine karşı önemli bir mücadele vermekteyiz. Bu noktada bölgesel olarak da pek çok konuda ortak alanlarımız var. Gerçekleştirilen bu görüşmede bu konuları detaylı bir şekilde ele alma fırsatı bulduk. Bu açıdan gerçekleştirilen görüşmenin çok verimli geçtiğini ve bölgesel konularda iletişimimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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