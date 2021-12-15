Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 7 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı fuarla ilgili toplantı, KTÜ Senato Salonunda gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katıldığı toplantıda, rektör yardımcısı ve kariyer merkezi müdür ve müdür yardımcısı paydaş üniversite temsilcileri, organizasyona ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 4-5 Mart 2022'de gerçekleştirilecek fuarda, mezun ve mezun adayları için iş, öğrenciler için ise staj imkanı bulabilecekleri ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Fuara, farklı üniversitelerden ve bölgeden 10 binden fazla öğrenci ve mezun ücretsiz katılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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