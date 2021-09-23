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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde altında seyretmesiyle özellikle 2 bin rakımdan yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi seviyelere düştüğü yüksek kesimler beyaza bürünürken, yeşilin beyaza büründüğü Karadeniz'in yaylaları görsel şölen oluşturdu. Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

(İHA)

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

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Haber: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı - Haberler
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