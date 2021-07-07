Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 169 arttı
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Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 169 arttı

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 169 arttı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden yılın ilk 6 ayında 12 ülkeye 8 bin 737 ton 955 kilogram su ürünü ihraç edildi. Bu satıştan 44 milyon 680 bin 764 dolar gelir sağlandı.

Su ürünleri ihracatı, 3 bin 511 tonluk satış karşılığı 16 milyon 595 bin 945 dolar kazanç elde edilen Ocak-Haziran 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 149, değer bakımından yüzde 169 arttı.

Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Gürcistan ve Almanya, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya bu dönemde 6 bin 801 ton su ürünleri ihraç edilerek 35 milyon 790 bin 358 dolar döviz girdisi elde edildi.

Rusya'yı, 4 milyon 954 bin 197 dolarlık ihracatla Vietnam, 1 milyon 797 bin 586 dolarlık ihracatla Japonya takip etti.

Doğu Karadeniz'den ayrıca yılın ilk ayında Beyaz Rusya, Kanada, İsveç, Cezayir, Kazakistan ve ABD'ye su ürünü satıldı.

Bölge ihracatının yüzde 41'i Trabzon'dan

Bu dönemde Trabzon'dan 11 ülkeye 3 bin 781 ton su ürünü ihraç edilerek, 18 milyon 307 bin 80 dolar elde edildi.

Kentten geçen yılın aynı döneminde 825 ton su ürünleri ihracatı yapılarak 3 milyon 68 bin 564 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatı da miktar bazında yüzde 358, değer bazında yüzde 497 artış gösterdi.

Trabzon, toplam bölge ihracatının yaklaşık yüzde 41'ine imza attı.

"Karadeniz somonu kalite ve lezzet açısından büyük beğeni aldı"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, su ürünlerinden elde edilen gelirin ve ihracat artışının sevindirici olduğunu söyledi.

Kobya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte sağlıklı beslenme kültürünün gelişmesinin su ürünlerine talebi artırdığını belirterek, "Bunun yanında son yıllarda yurt dışı piyasalarda Türk somonu olarak ün yapan Karadeniz somonunun kalite ve lezzet açısından büyük beğeni alması da bölge ihracatımıza önümüzdeki dönemde de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 169 arttı - Haberler Ekonomi
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