Doğu Karadeniz'in "Islık Dili" Tübitak Projesi Oldu

MUSTAFA ÇAVUŞ - Giresunlu iki lise öğrencisi, Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak adlandırılan "ıslık dili"nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla TÜBİTAK projesi hazırladı.

Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Furkan Guran ve Furkan Karakol, Türkiye'de 200 civarında kişinin bildiği ve yörede yaklaşık 500 yıldır kullanıldığı belirtilen ıslık dilini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla "Fiyuuuutfiyt" adını verdikleri proje geliştirdi.

Guran ve Karakol'un projesi, TÜBİTAK tarafından Samsun'da düzenlenen 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Sergisi'nde sergilenmeye değer bulundu.

Proje, jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girmesi halinde Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacak.

Furkan Guran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yüzyıllardır kullanılan ıslık dilinin gelecek nesillere aktarılması için proje geliştirdiklerini söyledi.

Kuş dilinin kullanıldığı bir yörede yaşadığını ancak bu dili bilmediğine işaret eden Guran, projeyi bundan yola çıkarak hazırladıklarını anlattı.

Guran, "Biz ıslık çalamıyoruz bari çalanlar kuş dilini öğrensinler istedik. Adına da 'Fiyuuuutfiyt' dedik." ifadesini kullandı.

Karakol da yörenin kültürel mirasını gelecek nesillere taşınmasını amaçladıklarını dile getirdi.

"Öğrencilerimiz 3 ayda ıslık dilini öğrenecek"

Proje danışması ve okulun edebiyat öğretmeni Sinan Koca, ıslık dilinin geçen yıl sonunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Bu dilin yaşatılabilir ve öğrenilebilir olduğunu ispatlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Koca, "Öğrencilerimiz 3 ayda ıslık dilini öğrenecek. Açılacak kurslar ile bu dil gelecek nesillere aktarılır. İspanya'da ıslık dili, turistik faaliyet olarak kullanılıyor. Orada insanlar bu dilin gereğine inanmış ki okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor. Bizde ise dilin konuşulduğu Çanakçı ilçesinde bile seçmeli ders olarak okutulmuyor. Amacımız bu dili yaşatmak." şeklinde konuştu.

Öğrencilere destek vermek amacıyla sergiye katılan Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım da ıslık dilini yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "Bunun için gönüllüler uğraş veriyor ama artık bunun gönüllük boyutundan çıkıp bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu dile ihtiyaç duyan kırsal alandaki insanlar her geçen gün azalıyor. Göç ve hayat tarzının değişmesi sonucu ıslık dilinin yok olma tehlikesi var." diye konuştu.

Islık dilinin zor olmadığını belirten Kasım, ıslık çalabilen bir kişinin 2-3 ayda bu dili öğrenebileceğini kaydetti.