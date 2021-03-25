Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı
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Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı

Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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