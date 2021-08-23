Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yağış uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bugün yerel düzeyde kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bugün yerel düzeyde kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) akşam saatlerine kadar sürecek yerel düzeyde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök