Doğu Karadeniz'in en büyük mezbahası Fatsa'da açıldı

06.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:07

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, Ordu'nun et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sunacak olan Fatsa Mezbahası'nın açılışı gerçekleştirildi.



Günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği Doğu Karadeniz'in en büyük mezbahasında 55 personel 16 araçla hizmet verecek. 200 kasap esnafının yararlanacağı tesiste, 13 araçla 19 ilçeye et nakli yapılacak. Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik et üretimi yapacak donanıma sahip olan mezbahanın Helal Kesim Sertifikası'nı alması için Dünya Helal Birliği ile ön görüşmeleri de yapıldı.



Avrupa Birliği normunda bir mezbahanın açıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bugün burada Avrupa Birliği normunda son derece modern ve hijyenik bir tesisi açıyoruz. Ordu'nun mezbahaları vardı. Fakat bu şekilde kaliteli bir çalışma gerçekleşmemişti. Bundan önce emeği gecen tüm belediye başkanları ve yönetimine teşekkür ediyorum. Buranın epey bir eksikliği vardı. Devreye alınamama problemi vardı. Yoğun bir şekilde çalışarak mühendislik ve teknik bilgilerini uygulayarak tesisi açılacak duruma getirdik. Bu anlamda Fatsa çok büyük bir üstünlük kazandı. Bu mezbahayı sadece et kesimi yapılacak diye görmeyin. Bu tesisi entegre et ürünlerine çevirmemiz lazım. Hayvanın etinden, sütünden, kanından, işkembesinden yararlanmamız lazım. Bizim işimiz sadece asfalt, yol, çöp değil. Bu anlamda olaya daha büyük bakmamız lazım. Bu tesislerimizi diğer ilçelerimizde de yaymamız gerekiyor. Geleceğe de hizmet edecek tesisimizin açılış töreninde bulunmak benim için gurur verici bir durum. Bu hizmetlere bizi layık gördüğü için de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisimizin Ordu'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"İlimize hizmet etmek anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz"



Ordu için ekip ruhu içinde çalıştıklarını söyleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmeye, büyümeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bunun da göstergesi olan bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve kıymetli ekibine yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hep birlikte ekip ruhu içerisinde ilimize hizmet etmek anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA