Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden "Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi"nin inşaatında çalışmalar devam ediyor.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden "Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi"nin inşaatında çalışmalar devam ediyor.Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde sahil kesiminde, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide camii ve külliye inşa ediliyor. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24 pencereyle aydınlatılacak. Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.'20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK'Camii inşaatının içinde düzenlenen basın toplantısında konuşan caminin teknik danışmanı ve yüklenici firma sorumlusu Ercan Sinaner, Kanuni Sultan Süleyman 'ın Büyük Süleymaniye Cami'sini örnek aldıklarını ve caminin kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirtti. Sinaner, "Mart 2018'de atılan temelden bugüne kadar 30 metreküp yüksek dayanıklı beton ve 350 ton demir kullanıldı. Kapalı alanda 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği hatta avlu kısımlarında dikkate alarak yaklaşık 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği çok kapsamlı bir namazgah yapıldı. Doğu Karadeniz'in hizmet alanı açısından an büyüğü olan yaklaşık 8 bin metrekarelik alan içerisinde Trabzon'un 1000 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira harcandı. Bu paranın tamamı Trabzon Alemdar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından karşılandı. Şu ana kadar har canan parayla beraber 85-90 milyon civarın da bir bütçenin bu caninin bitmesi için gereklidir. Bunun için de bundan sonrasında bölge hakkının bu hayra elini uzatması talep edilmekte. İnşallah bölgemizdeki hayırseverler bu noktadaki hassasiyetlerini göstereceklerdirö dedi.YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN VAKİT GEÇİRECEĞİ BİR YER OLACAKTrabzon Büyükyehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, 182 dönümlük alanın 26 dönümü camii olarak ayrıldığını belirterek "Caminin doğu tarafında 570 araçlık kapalı otopark yapılacak. Toplam otopark kalanında ise 720 araç olacak, bir kısım da açık otopark olarak üst kısımda yer alacak. Ayrıca şu anda Çömkelçi'de bulunan dolmuş ve minibüs terminalini bu bölgeye alacağız. Çünkü amacımız insanların bu alana ulaşması gelmesi ve bütünleşmesini, buranın yaşayan bir mekan olmasını ve yerli bayancı turistlerin de vakit geçirebilmesi. Batı tarafında da batıdan gelen minibüsler için bir yer yapacağız. Ayrıca Ortahisar dolmuşları için de bir alan oluşturacağızö diye konuştu.

Camii alanının arkasın da bir kuyumcu kent projesi tasarladıklarını belirten Başar, "Yine bu bölgeyi destekleyecek alanlar oluşturmak için. Kuzey batısında Avrasya meydanı planlanmakta. Onun dışında camiye uygun şekilde kuzey tarafında 6 bin 500 metrekare bir Osmanlı bahçesi planlanmakta. Camiyle bütünleşecek bir alan. Osmanlı bahçesinin hemen arkasında 11 dönüm büyük bir bordo-mavi meydan projemiz var. Ayrıca insanların gelip alışveriş yapacağı, yeşil alanların olduğu bir sokak çarşısı düşünüyoruz. O sokağın bittiği noktadan da köprüyle güneyden insanları kuzeye taşıyacağızö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA