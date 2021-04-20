Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında bugün fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında bugün fırtına tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında bugün fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon-Artvin kıyı kesimleri) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök