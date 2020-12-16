Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
16.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:22
Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök