Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
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Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

16.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:22
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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