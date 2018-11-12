Doğu Karadeniz İllerine Trabzon'da Eğitim Verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Trabzon'da "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi" düzenleyeceği bildirildi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz illerinden eğitime Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon'dan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Bakanlığın, Türkiye'nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıda

bulunması ve bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı sonundan bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi"ni yürütmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında Türkiye genelinde 600 tarım danışmanı ve üreticinin katılımı ile 12 il

merkezinde 5 gün boyunca "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Eğitimleri" düzenleneceği belirtilirken, şunlara yer verildi:

"12-16 Kasım tarihlerinde Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'den üretici, tarım

danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Novotel'de düzenlenecek olan eğitimler, çeşitli

AB ülkeleri ve Türkiye'den konunun uzmanları tarafından verilecek. Eğitim kapsamında çapraz uyum, çiftlik yönetimi, su ve toprağın korunması, hayvan sağlığı, hayvan

kimliklendirme ve hayvan hastalıkları, gıda güvenilirliği ve bitki koruma ürünleri konularında sunumlar

ve grup çalışmaları yapılacak, bölgedeki bazı bitkisel ve hayvansal üretim çiftlikleri ziyaret edilecek.

Proje tamamlandığında, üreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve Çiftlik

Danışmanlık Sisteminin etkili ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmiş, çevre,

gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC (İyi Tarım-Çevre Koşulları) standartlarına ilişkin,

danışmanların ve üreticilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmış olması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve

Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans ve İhale Biriminin

sözleşme makamı olarak yer aldığı proje, Italyan Eurecna firmasının liderliğinde Belçikalı Agrer ve Türk

danışmanlık şirketi Eduser ortaklığında kurulan konsorsiyum tarafından yürütülüyor."