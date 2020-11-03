Doğu Karadeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 10 aylık süre zarfında yapılan ihracatın 1 milyar doları aştığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 10 aylık süre zarfında yapılan ihracatın 1 milyar doları aştığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde 1 milyar 72 milyon 910 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Bölge ihracatının 870 milyon 203 bin 952 dolarının Trabzon'dan, 121 milyon 314 bin 55 dolarının Rize, 47 milyon 443 bin 940 dolarının Artvin ve 33 milyon 948 bin 710 dolarının ise Gümüşhane ilinden yapıldığını ifade eden Kalyoncu, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracat gelirinde yüzde 3 oranında bir düşüş yaşandığını kaydetti. Kalyoncu "Düşüşteki en önemli neden fındık sektöründeki ihraç siparişlerinin bir önceki yıl sezonuna göre azalmasıdır. Fındık sektörü dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında ise yüzde 6 oranında artış yaşanmıştır. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı 10 aylık döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 4 sektör ise; ilk sırada 602 milyon 62 bin 914 dolar ihracatla Fındık ürünleri, ikinci sırada 131 milyon 773 bin 900 dolar ihracatla yaş meyve sebze ürünleri, üçüncü sırada 96 milyon 469 bin 362 dolar ihracatla madencilik ürünleri ve dördüncü sırada 92 milyon 432 bin 738 dolar ihracatla su ürünleri ve mamulleri olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgemizden ihracatı gerçekleştirilen sektörlerden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı su ürünleri ihracatında yaşanmış olup, bölgemizden yapılan su ürünleri ihracatı 10 ayda yüzde 51 oranındaki artış ile 92 milyon 432 bin 738 dolara ulaşmıştır. Sanayi ürünleri sektöründe ise en büyük ihracat artışı savunma sanayii sektöründe yaşanmış ve savunma sanayi sektörü ihracatı 10 aylık dönemde yüzde 151 oranındaki artışla 11 milyon 391 bin 402 dolara ulaşmıştır" dedi.

İtalya'ya ihracat düştü, Uzakdoğu'ya ise arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılı ilk 10 ayında 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Kalyoncu "Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 21, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 17, Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 8 ve Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatta ise yüzde 1 artış yaşanmıştır. En fazla ihracatın yapıldığı İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise fındık ihracatında son 2 ayda yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 27 oranında düşüş görülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarımız Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Peru, Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya, Tayland ve Tayvan gibi Uzak Doğu Bölgesi ülkelerine yönelik ihracat hacmini her geçen yıl artırma başarısı göstererek, Doğu Karadeniz bölgemizden Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatı 150 milyon doların üzerine yükseltmiştir.

Global pandemi döneminde birçok ülkede sanayi sektörlerinde düşük kapasite ile çalışılmasından dolayı siparişlerin azalması ve uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralmasının özellikle fındık ve mamulleri sektörü ihracatına yaptığı olumsuz etki ile rakip ülkelerdeki fiyatların ülkemize nazaran daha düşük olması nedeniyle alıcıların fındık alımları için rakip ülkelere yönelmeleri son aylarda ihracatımızı negatif yönde etkilemeye başlamıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması birçok sektörde ihracatçımızı zorlamaktadır. Özellikle son aylarda lojistik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar ihracatçımızın rekabet imkanını zorlaması nedeniyle lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi ihracat artışımıza büyük katkı yapacaktır" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı