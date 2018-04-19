Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nde Başkanlık Seçimi Yaklaşıyor

Trabzon'da 26 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) başkanlık seçimleri öncesinde sanayici ve iş adamı Mustafa Erdem başkanlığa adaylığını açıkladı.

Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdem, bölge ve ülke ekonomisine yeni bir heyecan ve soluk getirmek için yola çıktıklarını belirtti. Erdem "Doğu Karadeniz Bölgesi, ihracat alanında ülke ekonomisine şimdi olduğundan çok daha fazla katkı sağlayabilecek güçtedir. Şu an yönetimde bulunan başkanımız Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın 2 dönemden (8 yıl) oluşan yasal görev süresinin sona ermesi üzerine başkanlık bayrak yarışında yerimizi almış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu bayrağın elden ele dolaşması adına ben ve ekibim çok farklı bir yönetim anlayışı ile yola çıkmak üzere kolları sıvadık. Kazanan tarafın sadece ve sadece ülkemiz, bölgemiz ve üye firmalarımız olması için ve ihracat başarı çıtamızı daha da yükseğe çıkartmak için bu göreve talip olduk. Şu anda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapabilme başarısı göstermiş olan birliğimizin önümüzdeki yıllarda bu rakamı çok daha yükseklere çıkartması için tüm üyelerimizle el ele vererek çalışmamız boynumuzun borcudur" dedi.

"Çok çeşitli ihracat kalemleri oluşturmamız gerekiyor"

"Doğu Karadeniz Bölgesi olarak ağırlıklı olarak sebze ve meyve ihracatı ile anılmamız hem bir başarı hem de ne kadar büyük bir fırsatlar dünyasında olduğumuzun da ayrı bir ispatıdır" diyen Erdem "Kuzeyimizde bulunan ülkelere yapılan ihracatın büyük kısmı Akdeniz Bölgesi'nde yetişen ürünlerden oluşmaktadır. Bölgemizin fındık ve çayına ilave diğer tarım ürünlerimizi de ön plana çıkartarak gerçek anlamda bir dünya markalar serisi oluşturmak bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Fakat bu ürünlerimizin yanı sıra bölgemiz içerisinde ihracata konu olabilecek pek çok sanayi ürünleri ve bu ürünlere aç konumda bulunan pek çok dünya ülkeleri de bulunmaktadır. Amacımız tarım ürünlerimizin yanısra yarı mamul ve tam mamul sanayi ürünleri ihracatında da söz sahibi olmak ve tüm bunlara bağlı olarak ihraç edilen ürün çeşidini ve iş kolu sayısını da arttırmaktır. Bu durum bölgemizin ve ülkemizin bertaraf edilmesi gereken işsizlik sorununa karşılık ilave istihdamı da beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu.

"Çok çeşitli ihraç ürünleri global krizlerde stratejik bir öneme sahiptir"

Tek bir segmente odaklı ihracatın her zaman için riskleri de beraberinde getireceğine dikkat çeken Erdem, şunları söyledi:

"Global dünyada yaşanabilecek global krizlerde daha sağlıklı bir şekilde ayakta durabilmemiz için, bu tür krizlerden farklı şekilde etkilenen farklı ürün ve iş kollarında ihracat becerimizi yaygınlaştırma mecburiyetimiz vardır. 2008 yılının son çeyreğinde ABD'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan global kriz sırasında yaşananlar ve etkilenen sektörler hepimize bir ders vermiş olması gerekiyor. Bundan yola çıkarak şunu çok rahat ifade edebilirim ki, bölgemize iyi bakmamız ve bu bölge içerisinde, tarım, hayvancılık ve sanayi konulu ne kadar ürün varsa bunları çok çeşitli bir şekilde nasıl ihracata konu edebiliriz ve nasıl dünyanın dört bir yanına sunabiliriz kurgusu üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Birlik çatısı altında faaliyet gösteren üye şirketlerin ürünlerini ayrı ayrı listeleyip, ayrı ayrı derslerini çalışıp, hangi ürün için hangi ülkede ne gibi fırsatlar var sorusuna cevap bulup, tarafları bir araya getirerek ticaret köprüsü oluşturmamız ve tüm bu faaliyetleri icra ederken yaşanmakta olan bürokratik ve uluslararası mevzuat sorunlarına da hızlıca çözüm üreterek üye şirketlerimizin önünü açmak için son derece dinamik, genç ve işi bilen bir ekiple yola çıkmış bir bölge insanı olarak Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanlık yarışında tüm üyelerimizin desteğine ve teveccühlerine talibiz." - TRABZON