Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
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Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

30.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:08
Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinde , Trabzon, Rize ve 'in kıyı kesimlerinde başlayacağı öngörülen yağışların Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını ve heyelan riski ile yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar yağışından kaynaklanabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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