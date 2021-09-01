Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nin genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yarın ve cuma günü Trabzon'un doğusunda, Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yarın ve cuma günü Trabzon'un doğusunda, Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak geçişleri yarından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Samsun'un doğusu ve Ordu'da kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize çevresi ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:04:52. #1.15#

title