Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

05.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:45

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi sürecek. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu sağanak yağışın etkisi altında olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

DOĞU KARADENİZ'E UYARI

Meteoroloji'den gelen son verilere göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'de kuvvetli, Giresun ve Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize il geneli ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

DOĞAL AFETLERE KARŞI UYARI

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu;

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C

ANKARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, 17°C

İZMİR: Parçalı bulutlu, 21°C

ANTALYA: Parçalı bulutlu, 27°C

ZONGULDAK: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor, 19°C

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu, 11°C

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor, 18°C

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Halil Sezai Yonca Evcimik
Spor Tamer Tuna Mehmet Topal Eddie Newton Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 08:45:03. #1.15#
title